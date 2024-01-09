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В любимом пальто и в отличном настроении: Кэти Холмс запечатлели папарацци на прогулке

В любимом пальто и в отличном настроении: Кэти Холмс запечатлели папарацци на прогулке

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Кэти Холмс снова попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

На звезде снова было ее любимое коричневое оверсайз пальто от The Frankie Shop, которое Кэти сочетала со спортивными штанами и черными кроссовками Adidas. Каштановые волосы Холмс собрала в высокий пучок, надела большие солнцезащитные очки и с кем-то разговаривала по телефону как раз, когда ее фотографировали папарацци. Кстати, в носу у актрисы мы заметили пирсинг.

Кэти Холмс / © Getty Images
Кэти Холмс / Фото: Getty Images

В этом же образе знаменитость уже неоднократно появлялась на публике. Иногда Кэти носит его с классическими брюками, ботинками или туфлями, а также сочетает с разными сумками и головными уборами.

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