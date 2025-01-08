В любимом сером костюме: королева Бельгии Матильда посетила выставку картин известного художника

7 января королева Бельгии Матильда посетила выставку "Эмиль Клаус, принц люминизма", которая прошла в Музее Муделя в Дейнзе.

Эмиль Клаус был одним из самых знаменитых бельгийских художников-импрессионистов и ведущая фигура люминизма — художественного течения, посвященного запечатлению света и его взаимодействию с пейзажами и фигурами. Одна из картин для этой выставки была предоставлена музею из королевской коллекции.

Для выхода в свет королева выбрала свой любимый серый костюм креативного фасона. Наряд включал свободные брюки со стрелками и оригинальный топ, ведь один рукав у него был до локтя, а второй - свободным и с драпировками.

Образ она дополнила туфлями в цвет, объемной укладкой, клатчем и довольно гламурными серьгами с цветами.

Королева Матильда в музее / Фото: Getty Images

Этот же брючный костюм Матильда надевала уже ранее. Королева посещала в нем конференцию "Права детей на перепутье: развивающиеся гуманитарные кризисы", которая состоялась 22 ноября в Брюсселе. Вот только тогда она сочетала костюм с другими аксессуарами.

Королева Матильда на конференции / Фото: Getty Images

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