В любимом сером костюме: королева Летиция посетила новое рабочее мероприятие

Испанская королева Летиция сегодня снова исполняет свои обязанности на работе. Ее Величество посетила встречу в Мадриде.

50-летняя Летиция выглядела, как всегда очень стильно и элегантно, когда приехала в штаб-квартиру Королевской испанской академии. Она была одета в брючный костюм серого цвета с идеально выглаженными стрелками на брюках и удлиненным жакетом, под который надела черный топ с неглубоким V-образным вырезом. И обула замшевые туфли-лодочки с прозрачными вставками на высоких каблуках. Этот костюм один из любимых у королевы, она носит его достаточно часто.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На плече у королевы висела сумка на золотом ремешке, которое отлично гармонировало с любимым кольцом Летиции от Karen Hallam и золотыми серьгами-кольцами.

Летиция сделала легкую укладку волнами и легкий дневной макияж с розовым блеском на губах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Брючный костюм – один из любимых осенних образов у королевы Летиции. Ранее мы собирали целую подборку разных королевских выходов в брючных костюмах. И королева Летиция там тоже есть.

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