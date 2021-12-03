В любимом спорт-шик-образе: Рианна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Она вернулась в США и сразу же решила прогуляться по магазинам
Всего несколько дней назад Рианне присудили звание национального героя ее родной страны Барбадоса. Ради получения медали из рук президента певица прилетела на острова.
Вчера же, 2 декабря, Рианну заметили уже в Нью-Йорке, в районе Сохо. Знаменитость прошла по магазинам со своим бойфрендом A$AP Rocky. Рианна была в своем любимом стиле спорт-шик, ведь сочетала объемный спортивный костюм в стиле 90-х с оверсайз-курткой и черными ботфортами-носками. Дополнили этот необычный образ солнцезащитные очки в белой оправе и красная помада на губах. При этом волосы знаменитости были уложены в такую же прическу, как и во время ее появления на родине.
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