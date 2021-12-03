В любимом спорт-шик-образе: Рианна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Она вернулась в США и сразу же решила прогуляться по магазинам

Всего несколько дней назад Рианне присудили звание национального героя ее родной страны Барбадоса. Ради получения медали из рук президента певица прилетела на острова.

Рианна / Getty Images

Вчера же, 2 декабря, Рианну заметили уже в Нью-Йорке, в районе Сохо. Знаменитость прошла по магазинам со своим бойфрендом A$AP Rocky. Рианна была в своем любимом стиле спорт-шик, ведь сочетала объемный спортивный костюм в стиле 90-х с оверсайз-курткой и черными ботфортами-носками. Дополнили этот необычный образ солнцезащитные очки в белой оправе и красная помада на губах. При этом волосы знаменитости были уложены в такую же прическу, как и во время ее появления на родине.

Рианна / Getty Images

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