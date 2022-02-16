В любимом стиле: модель Хейли Бибер сходила за кофе

Все чаще знаменитости выступают за удобство и сочетают повседневные удобные вещи со спортивными.

Самая известная It-girls Калифорнии Хейли Бибер в очередной раз вышла на прогулку в своем любимом стиле - atheleisure (athletic - спортивный, leisure - досуг). Проще говоря, девушка предпочитает носить удобные спортивные вещи не в спортзале, а в обычной жизни, когда ходит на прогулки, за кофе, в кафе с подругами.

Вчера Хейли сфотографировали, когда она вышла за напитком. На новоиспеченной звезде Victoria’s Secret была серая кофта, явно больше на несколько размеров, легинсы, махровые носки и биркенштоки. Волосы Хейли собрала в высокий хвост.

Хейли Бибер / Getty Images

Напомним, самой знаменитой поклонницей atheleisure была британская принцесса Диана. Ее часто фотографировали в велосипедках, бомберах и стильных кроссовках, которые она сочетала с брендовыми сумками и солнцезащитными очками.

Принцесса Диана / Getty Images

Принцесса Диана / Getty Images

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