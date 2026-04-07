В любимой потертой обуви на светское мероприятие: Киану Ривз вышел на публику

Киану Ривз и Александра Грант / © Associated Press

61-летний актер Киану Ривз появился на публике со своей возлюбленной Александрой Грант во время мировой премьеры сериала Outcome в Нью-Йорке. Пара позировала рядом для фото и держались за руки.

Однако если Александра надела интересное серое пальто с принтом и кожаные брюки, то Ривз остался верен своему неизменному стилю для красных дорожек — актер был одет в черный костюм и темную рубашку. Однако больше всего в образах Ривза всегда привлекает внимание обувь, ведь носит он не какие-то брендовые или гламурные туфли, а обожает трекинговую обувь и обувает даже на презентации.

В этот раз Ривз выбрал свои любимые сапоги из коричневой кожи с крючками от Magellan & Mulloy, которые у него очень давно. Обувь актера потертая, имеет явные и очень заметные следы ношения и пятна, однако звездного актера это не очень волнует.

Бренд, который носит актер, основан в конце 1800-х годов и изначально занимался портновским искусством. Он базировался на очень известной лондонской улице Сэвил Роу. Примерно через столетие после открытия бизнес был выкуплен и вместо того, чтобы шить отличные костюмы, компания Magellan & Mulloy сменила направление и начала работать над крутыми байкерскими сапогами.

Но не стоит думать, что это простая или дешевая обувь. Каждая пара изготавливается вручную опытными мастерами в Италии.