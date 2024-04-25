В любимых джинсах: Дженнифер Лопес опять сфотографировали на улице в Нью-Йорке

Она оделась просто, а также отказалась от макияжа.
Американскую звезду Дженнифер Лопес подловили папарацци на улице в Нью-Йорке, когда она вышла с отеля и шла к своей машине. У 54-летней звезды опять были мокрые волосы, хотя в этот раз она собрала их в пучок.
Также Лопес надела любимые широкие джинсы от Gucci с пуговицами вместо молнии, которые носила в сочетании со светлым свитером у которого была высокая горловина.
Также артистка надела светлые кроссовки, на глазах у нее были солнцезащитные очки, а на лице не было макияжа. В руке Дженнифер несла ноутбук.
Эта модель джинс от Gucci в последнее время одна из любимых у звезды, поскольку она очень часто их надевает. Лопес сочетала эти джинсы с кроп-топами, уггами и даже культовой сумкой от Lady Dior.
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