В любимых кроссовках и кожаном платье с глубоким декольте: Кристен Стюарт экспериментирует со стилем

Кристен Стюарт / © Getty Images

Реклама

Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Мидтауне в Нью-Йорке. Увидев фотографов, звезда не растерялась и показала им жест мира.

На ней было черное кожаное платье длины макси на тонких бретельках, с глубоким V-образным декольте и приталенным силуэтом. Вертикальные швы и лаконичный крой сделали платье особенно выразительным. В этом наряде она продемонстрировала многочисленные татуировки на руках.

Реклама

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен неожиданно дополнила свой наряд черными ребристыми носками и черными кроссовками с салатовыми полосками, которые в последнее время стали ее любимыми. Эта обувь придала образу непринужденность и характерную для актрисы гранжевую нотку.

Реклама

Образ Стюарт дополнили серебристая цепочка, кольцо и солнцезащитные очки. Короткие волосы она уложила в небрежную прическу.

Напомним, ранее Кристен Стюарт появилась на публике в черном жакете и мини-шортах.

Новости партнеров