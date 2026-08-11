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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В любимых кроссовках и кожаном платье с глубоким декольте: Кристен Стюарт экспериментирует со стилем

Для своего выхода актриса выбрала женственное платье, которое дополнила обувью в спортивном стиле.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт попала в объективы папарацци в Мидтауне в Нью-Йорке. Увидев фотографов, звезда не растерялась и показала им жест мира.

На ней было черное кожаное платье длины макси на тонких бретельках, с глубоким V-образным декольте и приталенным силуэтом. Вертикальные швы и лаконичный крой сделали платье особенно выразительным. В этом наряде она продемонстрировала многочисленные татуировки на руках.

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен Стюарт / © Getty Images

Кристен неожиданно дополнила свой наряд черными ребристыми носками и черными кроссовками с салатовыми полосками, которые в последнее время стали ее любимыми. Эта обувь придала образу непринужденность и характерную для актрисы гранжевую нотку.

Образ Стюарт дополнили серебристая цепочка, кольцо и солнцезащитные очки. Короткие волосы она уложила в небрежную прическу.

Напомним, ранее Кристен Стюарт появилась на публике в черном жакете и мини-шортах.

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