В любимых рваных джинсах: София Вергара оказалась под прицелом папарацци

49-летняя колумбийско-американская актриса, ведущая и модель София Вергара привлекла внимание папарацци в Лос-Анджелесе.

Знаменитость прогуливалась по улице в простом повседневном образе, когда ее запечатлели. Одета Вергара была очень просто: в любимые обтягивающие джинсы с дырками, черную трикотажную кофту и нюдовые босоножки на платформе.

Через плечо у Софии висела объемная сумка цвета лайма. Длинные густые волосы актрисы были распущены, а на лице была черная защитная маска. Простой повседневный образ дополнял маникюр в светлых оттенках и кольцо на пальце.

София Вергара / Getty Images

Мы много раз видели, как выглядит София Вергара в платьях, особенно часто ее фотографировали во время съемок America's Got Talent, где она работала судьей вместе с Хайди Клум.

София Вергара / Getty Images

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Хайди Клум и София Вергара на съемках America's Got Talent (29 фото)

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