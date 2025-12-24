В лыжном костюме и маске: Ким Кардашьян показала снимки с отдыха на зимнем курорте

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашян предрождественский день провела на горнолыжном курорте. Она наслаждалась катанием на склоне. Снимки оттуда Ким показала в своем Instagram.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити была одета в серый лыжный костюм Skims x The North Face, который дополнила горнолыжной маской, закрывающей ее лицо.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

А еще Кардашьян поделилась селфи, которое сделала возле елки. Позировала она в объемной шубе с капюшоном на голове и в массивных очках в бежевой оправе.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, Ким Кардашян поздравила свою подругу Лорен Санчес совместной фотографией, на которой они позировали в красивых платьях.