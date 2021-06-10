В макси-платье и с аксессуарами от Celine: Кортни Кокс сходила в ресторан

56-летняя звезда выбрала платье с популярным цветочным принтом.

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс выбрала красивое платье с длинным рукавом и V-образным вырезом. Наряд был с принтом мильфлер, имел небольшую отделку под грудью и рюши на подоле и рукавах. Его она сочетала с черными ботинками и сумкой-ведром от бренда Celine.

Волосы актриса уложила в легкие волны, а на лице сделала вечерний макияж. Подловили Кортни, когда она направлялась в шикарный итальянский ресторан Giorgio Baldi, полюбившийся многим знаменитостям.

Кортни Кокс / Getty Images

Напомним, недавно HBO представил самый долгожданный релиз года - новый спецэпизод сериала "Друзья". После завершения сериала прошло 17 лет, и любимые всеми актеры снова встретились в знакомых декорациях. Новый выпуск был снят в формате ток-шоу, где ведущим выступил один из самых известных шоуменов Америки Джеймс Корден. По сюжету исполнители главных ролей сериала "Друзья" воссоединяются и посещают места съемок легендарного шоу - квартиру Моники, кофейню Central Perk, знаменитый фонтан, а также рассказывают о забавных случаях на съемках, которые с ними приключились.

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Кадры из сериала "Друзья" (14 фото)

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