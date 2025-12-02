- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В макси-платье с разрезами по бокам: модель Миа Риган сходила на фэшн-тусовку
23-летняя британская модель Миа Риган посетила церемонию The Fashion Awards 2025 в Лондоне.
Девушка позировала фотографам в знаменитом Королевском Альберт-холле. Для светского выхода модель выбрала черное платье-майку с глубокими вырезами по бокам и обула черные туфли-мюли на невысоких каблуках.
Миа распустила свои каштановые волосы и сделала макияж с аккуратными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Образ девушки завершал пестрый маникюр и педикюр.
Ранее Миа Риган часто появлялась в светском обществе с семьей Бекхэм, так как состояла в отношениях со средним сыном Дэвида и Виктории — Ромео. Но пара, увы, рассталась.