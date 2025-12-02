В макси-платье с разрезами по бокам: модель Миа Риган сходила на фэшн-тусовку

Миа Риган / © Associated Press

Девушка позировала фотографам в знаменитом Королевском Альберт-холле. Для светского выхода модель выбрала черное платье-майку с глубокими вырезами по бокам и обула черные туфли-мюли на невысоких каблуках.

Миа Риган / © Associated Press

Миа распустила свои каштановые волосы и сделала макияж с аккуратными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Образ девушки завершал пестрый маникюр и педикюр.

Миа Риган / © Associated Press

Ранее Миа Риган часто появлялась в светском обществе с семьей Бекхэм, так как состояла в отношениях со средним сыном Дэвида и Виктории — Ромео. Но пара, увы, рассталась.