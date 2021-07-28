В макси-сарафане и с косой: новый образ Сары Джессики Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке

В макси-сарафане и с косой: новый образ Сары Джессики Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в Нью-Йорке

Съемки продолжения "Секса в большом городе", который выйдет под названием "And Just Like That..." полным ходом идут в Нью-Йорке.

Вчера одну из главных героинь – актрису Сару Джессику Паркер запечатлели на съемочной площадке. Сара играет писательницу Кэрри Брэдшоу, одну из любимых многими героинь культового сериала.

Сара Джессика была в макси-сарафане в принт под который подобрала голубую рубашку. Через плечо у актрисы висела сумка на ремешке, на шее было жемчужное колье и цепочка, белокурые волосы Сары были заплетены в небрежную косу, а макияж на лице был естественным, видно было даже морщины на лбу.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Напомним, героини нового сезона, а точнее продолжения сериала "Секс в большом городе" играют роли трех подруг – Кэрри, Миранды и Шарлотты, которые рассказывают историю о жизни женщин 50+ в Нью-Йорке.

Съемки сериала And Just Like That... / Getty Images

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Съемки сериала "And Just Like That ..." (15 фото)

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