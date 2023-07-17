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В макси-юбке и обуви на огромной платформе: Веру Вонг запечатлели на Уимблдоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
1 мин
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В макси-юбке и обуви на огромной платформе: Веру Вонг запечатлели на Уимблдоне

Вера Вонг / Фото: Getty Images

74-летняя дизайнер Вера Вонг посетила финал Уимблдонсого теннисного турнила в Лондоне.

Дизайнер приехала на игру Карлоса Алькараса, который сражался на корте против Новака Джоковича в финале мужского Уимблдона в четырнадцатый день чемпионата по теннису во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Вера Вонг / © Getty Images
Вера Вонг / Фото: Getty Images

Вера Вонг приехала на мероприятие в черной футболке и белой макси-юбке силуэта русалка. Обута она была в обувь на массивной подошве, а в руках держала черную кожаную сумку на короткой ручке. Длинные волосы Веры были распущены, а с одной стороны на голове была причудливо приколота заколка. На лице у Веры были черные солнцезащитные очки.

В этот же день на Уимблдоне побывал и голливудский актер Брэд Питт.

Брэд Питт / © Getty Images
Брэд Питт / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
719
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