В макси-юбке и обуви на огромной платформе: Веру Вонг запечатлели на Уимблдоне

Дизайнер приехала на игру Карлоса Алькараса, который сражался на корте против Новака Джоковича в финале мужского Уимблдона в четырнадцатый день чемпионата по теннису во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Вера Вонг приехала на мероприятие в черной футболке и белой макси-юбке силуэта русалка. Обута она была в обувь на массивной подошве, а в руках держала черную кожаную сумку на короткой ручке. Длинные волосы Веры были распущены, а с одной стороны на голове была причудливо приколота заколка. На лице у Веры были черные солнцезащитные очки.

В этот же день на Уимблдоне побывал и голливудский актер Брэд Питт.

Брэд Питт / Фото: Getty Images

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