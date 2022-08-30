В макси-юбке и винтажной куртке: Эльза Хоск продемонстрировала стильный осенний образ

Хотя она всего лишь вышла на прогулку, ее образ больше напоминал лук для подиума.

Шведская топ-модель и экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret попала под прицел папарацци, когда бегала по своим делам в Лос-Анджелесе.

Звезда была одета очень стильно и уже немного по-осеннему, ведь на ней была черная водолазка, макси-юбка молочного оттенка, винтажная оверсайз-куртка от Villefrance Leather Jacket, а вот в руке модель несла культовую сумку Hermes Vintage Kelly.

Дополнили этот лук нюдовый макияж, легкая укладка и черные туфли с квадратным мысом.

Эльза Хоск / Фото: Getty Images

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