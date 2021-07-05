В макси-юбке и ярких кедах: Хелен Миррен приехала в Канны

75-летняя английская актриса приехала на 74-й ежегодный Каннский кинофестиваль.

Хелен Миррен была запечатлена репортерами в аэропорту Ниццы. Одетая в белый топ, изумрудный кардиган, завязанный на талии, клетчатую длинную юбку и кеды, подобранные в тон. На поясе у актрисы была черная сумка-бананка, на лице защитная маска, волосы она собрала и спрятала под головной убор в виде повязки.

Хелен Миррен / Getty Images

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Очень интересно будет увидеть, какой Хелен Миррен предстанет на красной дорожке. Она очень любит ярко и эффектно одеваться. Фестиваль пройдет с 6 по 17 июля 2021 года в Каннах. На нем покажут два фильма от Украины - документальный фильм Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" и ленту "Ольга".

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Эффектные образы Хелен Миррен (14 фото)

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