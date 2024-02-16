В маленьком белом бикини: британская модель похвасталась пышной грудью и плоским животом

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – порадовала фолловеров пикантным снимком с отдыха.

На фото девушка предстала в стильном белом бикини с плиссированием, плавки которого были украшены металлической фурнитурой и жемчугом. Лиф был на Гейл немного маловат, ведь не прикрывал нижнюю часть ее пышного бюста.

Джессика Гейл/Instagram

Блондинка, кроме соблазнительного декольте, продемонстрировала также сексуальные изгибы тела и плоский живот.

У Джесс была красивая укладка с легкими локонами и нежный макияж.

Напомним, другая участница реалити-шоу Арабелла Чи показала пикантное фото в ярком белье с прозрачными вставками.

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