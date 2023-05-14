В маленьком бюстгальтере и стрингах: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами на дороге

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию пикантного контента. Модель снялась в горячем фотосете посреди дороги. Перед фотокамерой она предстала в провокационном образе.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На Деми был странный бюстгальтер шоколадного оттенка, который на нее был маловат и едва прикрывал ее большую грудь. Верх она скомбинировала с кожаным коричневым корсетом и шоколадными стрингами. Аутфит звезда дополнила меховой шляпой.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз похвасталась сексуальной фигурой спереди, а затем продемонстрировала свои пышные соблазнительные ягодицы, которыми несказанно гордится.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми позировала в фотосессии в экстравагантном черном платье-сетке с корсетом с россыпью страз и золотой бахромой, под которую она надела черный лиф с металлическими цепочками и стринги.

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