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В маленьком бюстгальтере и стрингах: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами на дороге

В маленьком бюстгальтере и стрингах: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами на дороге

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
2130
Время на прочтение
1 мин
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В маленьком бюстгальтере и стрингах: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами на дороге

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель обожает соблазнять фолловеров своими провокационными луками.

Деми Роуз опубликовала в Instagram новую порцию пикантного контента. Модель снялась в горячем фотосете посреди дороги. Перед фотокамерой она предстала в провокационном образе.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На Деми был странный бюстгальтер шоколадного оттенка, который на нее был маловат и едва прикрывал ее большую грудь. Верх она скомбинировала с кожаным коричневым корсетом и шоколадными стрингами. Аутфит звезда дополнила меховой шляпой.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз похвасталась сексуальной фигурой спереди, а затем продемонстрировала свои пышные соблазнительные ягодицы, которыми несказанно гордится.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми позировала в фотосессии в экстравагантном черном платье-сетке с корсетом с россыпью страз и золотой бахромой, под которую она надела черный лиф с металлическими цепочками и стринги.

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Дата публикации
Просмотры
2130
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