В маленьком черном бикини: Кэндис Свэйнпоул игриво позировала возле дерева

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул показала еще несколько фотографий в бикини.
В своем Instagram-блоге Кэндис рекламирует новинку из коллекции Tropic of C. На ней черный купальник, в котором девушка запечатлена сидя на фоне большого дерева.
На втором снимке Кэндис как бы прислонилась к этому дереву, позируя уже лицом к камере. Фигура у Свэйнпоул шикарная, да и позировать модель умеет так, что от фотографий порой трудно оторвать взгляд.
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Пляжный аутфит Свэйнпоул дополняло золотое украшение на шее, серьги-кольца в ушах, браслет на ноге и несколько колец на пальцах. Макияж и прическа были максимально естественными.
Не стесняется девушка предстать перед камерой и топлес. В прошлой своей публикации она как раз делилась такими снимками в своем блоге.
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