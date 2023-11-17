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В маленьком черном платье: британская телезвезда похвасталась пышными ягодицами на концерте 50 Cent

В маленьком черном платье: британская телезвезда похвасталась пышными ягодицами на концерте 50 Cent

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
1 мин
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В маленьком черном платье: британская телезвезда похвасталась пышными ягодицами на концерте 50 Cent

Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри выбрала для своего выхода сексуальный наряд.

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новые снимки. На них девушка продемонстрировала пикантный образ, в котором она сходила на концерт своего любимого рэпера 50 Cent.

Глоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Встретила своего любимого артиста @50cent. Лучшая ночь в моей жизни", — подписала она фотографии.

Хлоя одела черное мини-платье без бретелек и с вырезом на животе. Оно идеально подчеркнуло сексуальную фигуру телезвезды. Ферри похвасталась на камеру своими пышными ягодицами.

Глоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Глоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Брюнетка аутфит дополнила черными сапогами на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку и насыщенный вечерний макияж.

Напомним, ранее Хлоя Ферри в черном бикини с розовыми завязками продемонстрировала стройную фигуру и сверкнула пышным бюстом.

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Дата публикации
Просмотры
223
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