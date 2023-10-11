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В маленьком черном платье: дочь супермодели 90-х Кейт Мосс сходила на вечеринку в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
193
Время на прочтение
1 мин
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В маленьком черном платье: дочь супермодели 90-х Кейт Мосс сходила на вечеринку в Лондоне

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Девушка выглядела очень гламурно, хотя и выбрала лаконичное платье.

Совсем недавно Лила Грэйс Мосс - дочь супермодели 90-х Кейт Мосс - отпраздновала день рождения. 29 сентября ей исполнился 21-год. После своего праздника она вернулась к богемной жизни и появилась на вечеринке дизайнера Камиллы Мичели и журналиста Кэти Гранд посвященной коллекции Perfect x Pucci Supernova.

На мероприятие Лила пришла в черном мини-платье с довольно необычным и смелым декольте, у которого не было бретелек.

Образ модель дополнила клатчем из крокодиловой кожи, легким макияжем, колье на шее и черными мюлями.

Лила Мосс / © Getty Images
Лила Мосс / Фото: Getty Images

Что касается Кейт, то она недавно тоже появлялась на публике. Супермодель с красивым макияжем и в длинном черном платье сходила с визажистом Шарлоттой Тилбери в клуб.

Кейт Мосс / © Getty Images
Кейт Мосс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
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