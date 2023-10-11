В маленьком черном платье: дочь супермодели 90-х Кейт Мосс сходила на вечеринку в Лондоне

Девушка выглядела очень гламурно, хотя и выбрала лаконичное платье.
Совсем недавно Лила Грэйс Мосс - дочь супермодели 90-х Кейт Мосс - отпраздновала день рождения. 29 сентября ей исполнился 21-год. После своего праздника она вернулась к богемной жизни и появилась на вечеринке дизайнера Камиллы Мичели и журналиста Кэти Гранд посвященной коллекции Perfect x Pucci Supernova.
На мероприятие Лила пришла в черном мини-платье с довольно необычным и смелым декольте, у которого не было бретелек.
Образ модель дополнила клатчем из крокодиловой кожи, легким макияжем, колье на шее и черными мюлями.
Что касается Кейт, то она недавно тоже появлялась на публике. Супермодель с красивым макияжем и в длинном черном платье сходила с визажистом Шарлоттой Тилбери в клуб.
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