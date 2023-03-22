В маленьком черном платье: Дженна Дьюэнн посетила церемонию в Лос-Анджелесе

Платье было строгого фасона, но с очень необычным декором.
42-летняя Дженна Дьюэнн, которую многие помнят по роли в романтическом танцевальном фильме "Шаг вперед", стала гостьей церемонии Fashion Trust US, которая вручается молодым и талантливым представителям модной индустрии.
Актриса выбрала для мероприятия лаконичное маленькое черное платье. Наряд не имел бретелек, был выполнен в фасоне футляра и доставал актрисе до щиколоток. Платье потрясающе сидело на стройной фигуре Дженны.
Единственным декором в наряде была бретелька-халтер в виде щупальца осьминога, выполненная серебристым бисером и камнями.
Завершили образ актрисы туфли с прозрачным мысом и стразами, укладка и несколько украшений - кольца и серьги.
Также среди гостей мероприятия были Деми Мур с дочерью, Кейт Бекинсэйл, супермодель Хайди Клум, модель Шарлотта Лоуренса, танцовщица Пэррис Гебель и актриса Зои Дойч.
Читайте также: