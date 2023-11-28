В маленьком черном платье и накидке: Марго Робби опять в образе Барби на вручении премии в Нью-Йорке

Звезда фильма "Барби", актриса Марго Робби, появилась на церемонии вручения премии Gotham Awards 2023, которая проходила на Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. Ежегодно эта церемония отмечает лучших на телевидении и в кино.

На красной дорожке Марго позировала образе от Prada, а над ее стилем уже традиционно работал стилист Эндрю Мукамал.

В частности наряд Марго состоял из маленького черного платья-футляра ниже колен, которое она сочетала с прозрачной накидкой с атласным бантом на шее. Дополнили актриса и ее стилист лук черными мюлями, кожаными перчатками и золотым клатчем в форме трапеции.

Марго Робби / Фото: Associated Press

В ушах у Марго были большие серьги-бусины, на лице у нее был красивый макияж с помадой нежного оттенка, а также уложила волосы в высокий хвост.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Что интересно, актриса продолжает копировать свой экранные персонаж и в этот раз для мероприятия воссоздала образ культовой куклы из коллекции "Черная магия", выпускавшейся в 1964-1965 годы.

Фото: Mattel

На красную дорожку Марго вышла с мужем Томом Акерли, который тоже оделся в черное.

Марго Робби и Том Акерли / Фото: Associated Press

А еще в начале месяца пара проводила время в Австралии. Папарацци заметили Марго, когда она шла с пляжа со своим мужем в одном из австралийских городов.

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