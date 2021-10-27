В маленьком черном платье и с необычной сумкой: племянница Джулии Робертс на красной дорожке

В маленьком черном платье и с необычной сумкой: племянница Джулии Робертс на красной дорожке

Актриса выбрала очень элегантный образ, который стоит взять на заметку.

Племянница Джулии Робертс, 30-летняя Эмма, после рождения сына не часто появляется на публике, но вот премьерный показа нового художественного фильма о принцессе Диане пропустить не могла. На красной дорожке в Лос-Анджелесе Эмма продемонстрировала классический образ в маленьком черном платье с французским декольте от Dolce & Gabbana.

Эмма Робертс / Associated Press

Наряд был коротким, приталенным и имел рукава три четверти. Дополнила она его черными босоножками на каблуке и необычной сумкой, выполненной будто из розового кварца, а также нежным ожерельем на шее. Волосы актриса уложила в любимую прическу - легкие локоны.

Эмма Робертс / Associated Press

В художественном фильме о принцессе Диане главную роль сыграет актриса Кристен Стюарт. Действие в картине будет происходить в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в этот период Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом. Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале в сентябре.

Вместе с Эммой на красной дорожке появилась также и супермодель Адриана Лима.

Адриана Лима / Associated Press

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