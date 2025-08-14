ТСН в социальных сетях

В маленьком черном платье: Маргарет Куэлли на премьере фильма блистала в классическом наряде

Лаконичное платье идеально смотрелось на фигуре актрисы.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Маргарет Куэлли появилась на специальном показе фильма «Милая, не надо!», который прошел в кинотеатре Metrograph в Нью-Йорке. В этом фильме девушка сыграла главную роль, поэтому была в центре внимания, однако образ выбрала лаконичный.

Маргарет носила маленькое черное платье — классический наряд на тонких бретельках и с квадратным декольте.

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Образ актрисы дополняли босоножки с пряжками от Gianvito Rossi, прическа с собранными в пучок волосами и серьги от Chanel с большими камнями.

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Маргарет Куэлли / © Getty Images

Ранее свои ноги она продемонстрировала на премьере фильма Netflix «Счастливчик Гилмор 2». Девушка вышла к фотографам с ног до головы одета в наряд от Chanel. В частности она носила трикотажный вязаный костюм с кардиганом и мини-юбкой.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

