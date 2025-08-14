- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
83
1 мин
В маленьком черном платье: Маргарет Куэлли на премьере фильма блистала в классическом наряде
Лаконичное платье идеально смотрелось на фигуре актрисы.
Маргарет Куэлли появилась на специальном показе фильма «Милая, не надо!», который прошел в кинотеатре Metrograph в Нью-Йорке. В этом фильме девушка сыграла главную роль, поэтому была в центре внимания, однако образ выбрала лаконичный.
Маргарет носила маленькое черное платье — классический наряд на тонких бретельках и с квадратным декольте.
Образ актрисы дополняли босоножки с пряжками от Gianvito Rossi, прическа с собранными в пучок волосами и серьги от Chanel с большими камнями.
Ранее свои ноги она продемонстрировала на премьере фильма Netflix «Счастливчик Гилмор 2». Девушка вышла к фотографам с ног до головы одета в наряд от Chanel. В частности она носила трикотажный вязаный костюм с кардиганом и мини-юбкой.