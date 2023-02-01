В маленьком черном платье: Памела Андерсон сходила на интервью, где рассказала, что опять хочет замуж

Она остается романтиком и, несмотря на все разводы, надеется еще когда-то встретить любовь.
55-летняя Памела Андерсон - звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" - попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда направлялась на запись программы "Джимми Киммел в прямом эфире".
На знаменитости в тот день было лаконичное атласное маленькое черное платье, которое она сочетала с атласными босоножками на высоких каблуках и с тренчем молочного оттенка.
Образ актриса дополнила нюдовым маникюром, легким макияжем с матовой помадой и солнцезащитными очками-лисичками.
Волосы Памела собрала в высокий небрежный пучок, а перед эфиром распустила.
В интервью знаменитость рассказала о своем новом документальном фильме "Памела, история любви", который сняла компания Netflix и мемуарах. Также, отвечая на вопрос ведущего, она призналась, что надеется снова выйти замуж.
"Как ты думаешь, ты когда-нибудь снова выйдешь замуж?" - спросил ее Джимми. "Я надеюсь на это. Я не знаю. У меня еще много жизни осталось", - ответила Памела.
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