В маленьком черном платье с американской проймой: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон на Неделе моды

Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, прибыла в Милан. Актриса посетила столицу моды, чтобы посмотреть показ Миуччаи Прада и Рафа Симонса для Модного дома Prada, который состоялся 21 сентября.

Для модного шоу она выбрала маленькое черное платье, но необычного дизайна, поскольку у него была американская пройма, а все края обшиты тонкой золотой цепочкой. Из такой же цепочки сделана на бретелька-халтер на платье.

Образ актриса дополнила черными туфлями-лодочками и сумкой с короткой ручкой. Также Эмма собрала волосы и завязала черным бантом.

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

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