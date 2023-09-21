В маленьком черном платье с американской проймой: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон на Неделе моды

Знаменитость сфотографировали папарацци по пути на фэшн-шоу.
Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, прибыла в Милан. Актриса посетила столицу моды, чтобы посмотреть показ Миуччаи Прада и Рафа Симонса для Модного дома Prada, который состоялся 21 сентября.
Для модного шоу она выбрала маленькое черное платье, но необычного дизайна, поскольку у него была американская пройма, а все края обшиты тонкой золотой цепочкой. Из такой же цепочки сделана на бретелька-халтер на платье.
Образ актриса дополнила черными туфлями-лодочками и сумкой с короткой ручкой. Также Эмма собрала волосы и завязала черным бантом.
Читайте также:
- В кутюрном платье с бисером: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон вышла в свет в роскошном наряде
- Оделись в одном цвете: Эмма Уотсон вышла в свет вместе с младшим братом
- В странном платье с аппликацией и черным бантом: Эмма Уотсон сходила на теннисный турнир