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В маленьком черном платье с американской проймой: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон на Неделе моды

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
747
Время на прочтение
1 мин
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В маленьком черном платье с американской проймой: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон на Неделе моды

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

Знаменитость сфотографировали папарацци по пути на фэшн-шоу.

Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, прибыла в Милан. Актриса посетила столицу моды, чтобы посмотреть показ Миуччаи Прада и Рафа Симонса для Модного дома Prada, который состоялся 21 сентября.

Для модного шоу она выбрала маленькое черное платье, но необычного дизайна, поскольку у него была американская пройма, а все края обшиты тонкой золотой цепочкой. Из такой же цепочки сделана на бретелька-халтер на платье.

Образ актриса дополнила черными туфлями-лодочками и сумкой с короткой ручкой. Также Эмма собрала волосы и завязала черным бантом.

Эмма Уотсон / © Getty Images
Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
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