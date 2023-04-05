В маленьком черном платье с огромными цветами: Энн Хэтэуэй очаровала интересным образом от Givenchy

40-летняя актриса Энн Хэтэуэй посетила пресс-конференцию по случаю открытия отеля Bulgari в Токио. К выбору наряда она подошла особенно тщательно и появилась перед публикой в маленьком черном платье.

Наряд у звезды, которая является другом бренда Bulgari, был от Модного дома Givenchy. Платье входит в коллекцию осень-зима 2023. На первый взгляд может показаться, что платье простое, но это не совсем так, ведь, несмотря на отсутствие бретелек и простой фасон, наряд полностью расшит объемными цветами из ткани.

Дополнила Энн наряд черными босоножками на высоких каблуках и роскошными ювелирными украшениями от Bulgari - колье в виде змеи и несколькими большими кольцами на пальцах.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Образы актрисе для светских мероприятий помогает выбирать ее стилист Эрин Уолш, и этот раз не стал исключением. Ранее Уолш неоднократно подбирала для актрисы мини в подобном фасоне, как, например, ее недавнее платье от Versace из крокодиловой кожи.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

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