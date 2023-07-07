В маленьком черном платье: звезда "Золушки" Лили Джеймс появилась на Неделе моды в Париже

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024 Модного дома Fendi. На мероприятие бренд пригласил много знаменитостей, среди которых была и звезда фильма "Золушка" и скандального сериала "Пэм и Томми" Лили Джеймс.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Актриса отдала предпочтение простому черному платью, конечно же, от Fendi. Это было классическое платье ниже колен и с V-образным декольте, которое Лили сочетала с лаконичными туфлями-лодочками и мини-сумкой.

Дополнила звезда лук золотыми украшениями с монограммой бренда.

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

Лили Джеймс / Фото: Associated Press

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