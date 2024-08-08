В маленьком корсетном топе и помятых штанах: Эшли Робертс оконфузилась на улицах Лондона

Эшли Робертс продолжает демонстрировать на улицах Лондона свои стильные эксперименты.

На этот раз она выбрала для своего выхода монохромный лук в цвете овсянки, в котором оконфузилась. А все потому, что Эшли надела широкие штаны-палаццо, которые были заметно помяты, и корсетный топ, который был на нее слишком мал, потому что очень прижал ее бюст и бока.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Робертс дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и любимой сумкой от Miu Miu. Она сделала прическу "Мальвина", надела солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой с подвеской.

Напомним, в прошлый раз Эшли Робертс одела на работу короткое помятое платье цвета слоновой кости без рукавов.

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