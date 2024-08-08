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В маленьком корсетном топе и помятых штанах: Эшли Робертс оконфузилась на улицах Лондона

В маленьком корсетном топе и помятых штанах: Эшли Робертс оконфузилась на улицах Лондона

В маленьком корсетном топе и помятых штанах: Эшли Робертс оконфузилась на улицах Лондона

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Радиоведущая и экс-участница The Pussycat Dolls попала под прицел папарацци, выйдя из студии Global Radio.

Эшли Робертс продолжает демонстрировать на улицах Лондона свои стильные эксперименты.

На этот раз она выбрала для своего выхода монохромный лук в цвете овсянки, в котором оконфузилась. А все потому, что Эшли надела широкие штаны-палаццо, которые были заметно помяты, и корсетный топ, который был на нее слишком мал, потому что очень прижал ее бюст и бока.

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Аутфит Робертс дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и любимой сумкой от Miu Miu. Она сделала прическу "Мальвина", надела солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой с подвеской.

Напомним, в прошлый раз Эшли Робертс одела на работу короткое помятое платье цвета слоновой кости без рукавов.

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