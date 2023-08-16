В маленьком красном платье: Оливия Родриго привлекла внимание соблазнительным образом

Этот образ, благодаря роскошному оттенку красного, выглядел одновременного гламурно и лаконично.

20-летняя американская певица Оливия Родриго попала под прицел папарацци в Лондоне, когда выходила из ресторана Quo Vadis в районе Сохо. Звезда привлекла внимание коротким красным платьем от бренда Magda Butrym.

Оливия Родриго / Фото: Getty Images

Это привлекательное однотонное платье имело очень глубокое декольте-сердце, а также широкую бретельку-халтер. Выполнено оно было из плотной ткани.

Образ дополнили красные мюли на каблуках, кольца на пальцах и черный маникюр. Волосы Оливия просто распустила и сделала очень лаконичный макияж с черными стрелками и блеском на губах.

Оливия Родриго / Фото: Getty Images

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