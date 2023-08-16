В маленьком красном платье: Оливия Родриго привлекла внимание соблазнительным образом

Этот образ, благодаря роскошному оттенку красного, выглядел одновременного гламурно и лаконично.
20-летняя американская певица Оливия Родриго попала под прицел папарацци в Лондоне, когда выходила из ресторана Quo Vadis в районе Сохо. Звезда привлекла внимание коротким красным платьем от бренда Magda Butrym.
Это привлекательное однотонное платье имело очень глубокое декольте-сердце, а также широкую бретельку-халтер. Выполнено оно было из плотной ткани.
Образ дополнили красные мюли на каблуках, кольца на пальцах и черный маникюр. Волосы Оливия просто распустила и сделала очень лаконичный макияж с черными стрелками и блеском на губах.
Читайте также:
- В платье-комбинации и лоферах: Оливия Родриго попала под прицел папарацци в гламурном панк-образе
- В черном мини и с ярким маникюром: Оливия Родриго появилась на красной дорожке в Калифорнии
- Какая милая: юная звезда Оливия Родриго очаровала образом на престижной премии