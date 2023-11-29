В малиновом костюме и без рубашки: неудачный образ Тимоти Шаламе на премьере "Вонки"

На премьеру он пришел в наряде культовой модели, но посадка костюма его подвела.
27-летний актер Тимоти Шаламе посетил мировую премьеру фильма "Вонка", которая состоялась в Лондоне 28 ноября. В этой картине он сыграл главную роль, поэтому внимание публики и фотографов было приковано в первую очередь к нему.
На красной дорожке актер появился в культовом бархатном костюме от бренда Tom Ford. Эта модель была представлена в коллекции весна-лето 2024, которая выпускалась уже без участия модельера, поскольку Том Форд продал свой бренд одежды, обуви, духов и аксессуаров американской компании Estée Lauder.
Тимоти выбрал малиновый костюм с пиджаком и брюками и носил его с коричневыми ботинками. Рубашку актер не надел, но украсил шею колье.
Однако костюм выглядел на молодом человеке не очень удачно, поскольку пиджак был слишком мал на него и морщился под мышками.
Режиссером фильма "Вонка" стал Пол Кинг (снявший ранее "Приключения Паддингтона") по сценарию, написанному им в соавторстве с Саймоном Фарнэби.
Новая картина о Вилли Вонке расскажет историю молодого кондитера до того, как он стал известным в мире сладостей, и даже до того, как он встретил умпа-лумпов (в сказке именно они работали на шоколадной фабрике Вонки), но остальной сюжет пока держится в секрете.
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