В малиновом костюме и прозрачных босоножках: стильная Ирина Федишин в Португалии

Артистка выступает с благотворительными концертами в Португалии.

Ирина Федишин продемонстрировала в Instagram свой стильный аутфит, в котором она была в Португалии. Там артистка выступила с благотворительными концертами. Звезда отметила, что все вырученные средства передает нашим защитникам.

Певица появилась в малиновом костюме с полосатыми отворотами и в белом топе. Лук она дополнила прозрачными босоножками.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Ирина сделала укладку с локонами и макияж с розовой помадой.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Напомним, в прошлый раз Федишин продемонстрировала очаровательный образ в черном мини-платье, украшенном красочной цветочной вышивкой и белым кружевом.

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