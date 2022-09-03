В малиновом костюме и прозрачных босоножках: стильная Ирина Федишин в Португалии

Артистка выступает с благотворительными концертами в Португалии.
Ирина Федишин продемонстрировала в Instagram свой стильный аутфит, в котором она была в Португалии. Там артистка выступила с благотворительными концертами. Звезда отметила, что все вырученные средства передает нашим защитникам.
Певица появилась в малиновом костюме с полосатыми отворотами и в белом топе. Лук она дополнила прозрачными босоножками.
Ирина сделала укладку с локонами и макияж с розовой помадой.
Напомним, в прошлый раз Федишин продемонстрировала очаровательный образ в черном мини-платье, украшенном красочной цветочной вышивкой и белым кружевом.
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