В малиновом купальнике и туфлях: британская модель похвасталась стройной фигурой

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – порадовала фолловеров в Instagram новой порцией пикантных снимков.

Блондинка предстала перед фотокамерой в купальнике малинового цвета с асимметричным топом. Девушка похвасталась подтянутой фигурой и стройными ногами.

Арабелла Чи/Instagram

Свой пляжный лук она дополнила прозрачными туфлями с красными сердцами на носках и сумочкой в форме красного сердца на золотой цепочке.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла сделала укладку с локонами, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, шею – массивной цепочкой, а руки – золотыми браслетами.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, Арабелла Чи в белом купальнике и золотых украшениях похвасталась сексуальными ягодицами.

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