В малиновом мини-платье и под руку с Решетником: "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала поклонников

В малиновом мини-платье и под руку с Решетником: "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала поклонников

В пост-шоу певица признается, осталась ли она с победителем проекта.

Сегодня, 10 декабря, состоится пост-шоу "Жизнь после проекта", и мы узнаем, вместе ли главная героиня "Холостячки-2" Злата Огневич со своим избранником – Андреем Задворным.

В Instagram она опубликовала снимки, сделанные во время съемок пост-шоу. На одних артистка позирует под руку с ведущим шоу - Григорием Решетником.

Злата Огневич и Григорий Решетник / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич и Григорий Решетник / Instagram Златы Огневич

На других фото Злата демонстрирует свой эффектный образ. Она предстала в малиновом коротком платье с обнаженными плечами и объемными широкими рукавами.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Свой аутфит она дополнила светлыми туфлями, роскошными длинными серьгами, элегантной прической с выпущенными прядями и вечерним макияжем.

Злата Огневич и Григорий Решетник / Instagram Златы Огневич

"Сегодня будет очень особенный эфир на @stbua. Я расскажу то, о чем так долго молчала. Мы с @grisha_reshetnik приглашаем вас провести вечер пятницы вместе!" – заинтриговала Огневич своих фолловеров.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Интересно, о чем же расскажет нам Злата?

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