В малиновом мини-платье и под руку с Решетником: "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала поклонников

В пост-шоу певица признается, осталась ли она с победителем проекта.
Сегодня, 10 декабря, состоится пост-шоу "Жизнь после проекта", и мы узнаем, вместе ли главная героиня "Холостячки-2" Злата Огневич со своим избранником – Андреем Задворным.
В Instagram она опубликовала снимки, сделанные во время съемок пост-шоу. На одних артистка позирует под руку с ведущим шоу - Григорием Решетником.
На других фото Злата демонстрирует свой эффектный образ. Она предстала в малиновом коротком платье с обнаженными плечами и объемными широкими рукавами.
Свой аутфит она дополнила светлыми туфлями, роскошными длинными серьгами, элегантной прической с выпущенными прядями и вечерним макияжем.
"Сегодня будет очень особенный эфир на @stbua. Я расскажу то, о чем так долго молчала. Мы с @grisha_reshetnik приглашаем вас провести вечер пятницы вместе!" – заинтриговала Огневич своих фолловеров.
Интересно, о чем же расскажет нам Злата?
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