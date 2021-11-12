В малиновом блейзере и с высокой прической: Сара Джессика Паркер на съемках последних эпизодов

Премьера сериала запланирована на декабрь.
В Нью-Йорке завершились съемки нового мини-сериала And Just Like That..., который станет продолжением культового "Секса в большом городе", а рассказала в своем Instagram об этом сама Сара Джессика Паркер - главная актриса и исполнительница роли Кэрри Брэдшоу.
За последние несколько месяцев, пока снимали сериал, мы успели рассмотреть огромное количество различных нарядов звезды. Некоторые из них были отсылками к каноничному образу героини, некоторые винтажными, а другие - от кутюр. Но каждый наряд героини сериала всегда рассматривать очень интересно, поэтому предлагаем взглянуть на еще один, ранее не опубликованный нами образ, сделанный в последние дни съемок.
Похоже, в этой сцене Кэрри Брэдшоу с подругами шла в ночной клуб. Она была одета в черные легинсы, майку и атласный малиновый блейзер. Образ дополнило украшение на шее, тигровая вечерняя сумка на цепочке и босоножки со стразами. Волосы героини были уложены в высокий пучок.
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