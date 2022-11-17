В малиновом пиджаке и золотистом платье: новый необычный образ Сары Джессики Паркер на съемках

Во втором сезоне мы опять увидим много винтажных нарядов и новый образ Паркер тому неоспоримое доказательство.

Актриса Сара Джессика Паркер выглядела довольно необычно на съемках нового эпизода сериала "И просто так…", ставшего сиквелом легендарного "Секса в большом городе". На актрисе было золотистое платье в горошек, которое украшал бант на шее.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

У платья также были рукава с манжетами и пояс. Дополнили костюмеры его атласным малиновым блейзером, рукава которого подняли, чтобы было видно манжеты платья.

Образ знаменитости дополнили розовые босоножки на каблуках и на тонких шлейках, в руке она держала довольно необычный клатч от Mr. Ernest Magazine Clutch в виде журнала Cosmopolitan, который застегивался на коричневый ремешок. Это винтажный аксессуар приблизительно из 70-80-х годов. Ранее такие сумки пробовали воссоздать разные дизайнеры и в их числе была и Патриция Филд, хужохник по костюмах "Секса в большом городе", а от недавнего времени и сериала "И просто так…". Клатч сделан из пластика, но при этом очень похож на свернутый журнал.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Волосы Саре Джессике уложили в ретро-прическу и украсили двумя золотистыми бантами на висках и добавили в лук пластиковые розовые украшения. Весь этот ансамбль смотрелся довольно несуразно, но, возможно, по сюжету сериала героиня отправилась на какую-то вечеринку, поэтому так необычно оделась.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

Компанию Паркер на съемочной площадке составила Синтия Никсон, но одета она была более просто и стильно. Для Никсон костюмеры подобрали теплую кофту, юбку и сапоги, шею она замотала лавандовым шарфом.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото: Getty Images

К слову, в этом блейзере Паркер появлялась в прошлом сезоне "И просто так…", но тогда она его сочетала более удачно, надев с капри, босоножками и гламурной сумкой.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Читайте также: