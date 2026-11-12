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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В малиновом платье и необычном белом жакете: звезда сериала "Секс в большом городе" в стильном луке вышла в свет

Синтия Никсон улыбалась фотографам и выглядела великолепно.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Синтия Никсон

Синтия Никсон / © Getty Images

Синтия Никсон, наиболее известная по роли Миранды Хоббс в культовом сериале «Секс в большом городе», попала в объектив папарацци возле студии ABC в Нью-Йорке.

Знаменитость выглядела ярко. Она надела платье длины миди насыщенного малинового цвета с высоким воротником, акцентной линией на талии и асимметричным подолом. Сверху Синтия накинула стильный белый укороченный жакет свободного кроя с объемными рукавами, широкими асимметричными лацканами и длинным поясом, концы которого свободно свисали по бокам.

Синтия Никсон / © Getty Images

Синтия Никсон / © Getty Images

Наряд актриса дополнила белыми туфлями-лодочками на каблуках. Никсон сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж с нежно-розовой помадой и черным карандашом на глазах. В ушах актрисы были золотистые серьги-кольца, а на руках — кольца.

Напомним, Синтия Никсон в розовых туфлях и полосатом костюме оказалась под прицелом папарацци.

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