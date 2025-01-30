В малиновом платье со шлейфом: Рене Зеллвегер на премьере фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня"

Рене пошла по винтажному пути, выбрав платье-футляр. Цвет был эффектным и привлекал внимание.

55-летняя актриса Рене Зеллвегер вернулась в 2025 году к своей культовой роли - с ее участием выходит новая часть фильма о забавной Бриджит Джонс, который в этот раз получил название "Бриджит Джонс: Влюблена в парня".

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля, а пока что, главная звезда и ее коллеги путешествуют по миру, рекламируя картину.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Одна из премьер состоялась в Лондоне. Рене вышла в тот день на красную дорожку (которая на самом деле была розовой) в приталенном малиновом платье-бюстье.

Это был винтажный наряд от бренда Pierre Balmain. Платье разработано для коллекции 2000 года. Украшали платье небольшие складки ткани и длинный подол.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Образ Рене дополнила большим золотым кольцом, которое носила на указательном пальце, макияжем и прической с легкими локонами.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Компанию на мероприятии актрисе составил ее коллега по фильму Хью Грант. Актер надел лаконичный черный костюм и белую рубашку. От галстука он отказался.

Рене Зеллвегер и Хью Грант / Фото: Associated Press

Ранее презентация фильма прошла в Париже. Рене в день премьеры появилась перед фотографами в длинном черном платье от Модного дома Saint Laurent, которое было на одно плечо и полностью сшито из кружева.

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