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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

В малиновом жакете и джинсах: Оливия Манн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке

44-летняя американская актриса и модель в красивом луке встретила фотографов.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Оливия Манн

Оливия Манн / © Getty Images

Оливия Манн попала в объективы папарацци в районе Мидтауна в Нью-Йорке. Она была в хорошем настроении и с улыбой встретила фотографов.

Актриса выглядела красиво в элегантном жакете малинового оттенка на молнии, с красной каймой и накладными карманами. Верх она скомбинировала с синими прямыми джинсами. Наряд Манн дополнила черными кожаными туфлями.

Оливия Манн / © Getty Images

Оливия Манн / © Getty Images

Оливия сделала красивую укладку с локонами, макияж с нежным блеском на губах, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

Напомним, Оливия Манн в платье миди цвета Апероль с белой окраской на подоле сверкнула сосками на улицах Нью-Йорка.

Дата публикации
Количество просмотров
25
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