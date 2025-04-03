В малиновом жакете и джинсах: Оливия Манн попала в объективы папарацци в Нью-Йорке

Оливия Манн / © Getty Images

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Оливия Манн попала в объективы папарацци в районе Мидтауна в Нью-Йорке. Она была в хорошем настроении и с улыбой встретила фотографов.

Актриса выглядела красиво в элегантном жакете малинового оттенка на молнии, с красной каймой и накладными карманами. Верх она скомбинировала с синими прямыми джинсами. Наряд Манн дополнила черными кожаными туфлями.

Оливия Манн / © Getty Images

Оливия сделала красивую укладку с локонами, макияж с нежным блеском на губах, надела на лицо черные солнцезащитные очки и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

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Напомним, Оливия Манн в платье миди цвета Апероль с белой окраской на подоле сверкнула сосками на улицах Нью-Йорка.