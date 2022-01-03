В мандариновом корсете и латексных лосинах: "Холостячка" Злата Огневич дерзко позировала на корточках

В последнее время артистка часто балует фолловеров интересными фотосетами.
Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич не перестает радовать поклонников все новыми и новыми фотосетами.
На этот раз певица показала снимки авторства Марии Малкиной, на которых она предстала в дерзком луке.
На Злате были мандариновый корсет, латексные лосины и черные ботильоны на каблуках.
Образ Огневич дополнила укладкой с мокрым эффектом, макияжем с интересными черными стрелками на веках, а также роскошным ожерельем с камнями на шее.
Певица дерзко позировала, сидя на корточках. Затем она встала и похвасталась стройной фигурой.
"Кошечки мои любимые, всех с Новым годом! Признавайтесь, как провели новогоднюю ночь?" – спросила артистка у подписчиц.
Напомним, ранее Злата сходила на финал шоу "Україна має талант" в компании двоих мужчин-участников проекта "Холостячка".
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