В мандариновом мини-платье: Екатерина Бужинская похвасталась откровенным декольте и стройными ногами

Певица пополнила свой гардероб яркой обновкой.

Екатерина Бужинская показала поклонникам в Instagram новый яркий аутфит. Артистка пополнила гардероб эффектным мини-платьем мандаринового цвета от бренда Elina Kim, украшенным бахромой с камнями.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

У наряда было откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло сексуальный бюст звезды. В этом платье Бужинская также похвасталась стройными ногами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Образ певица дополнила красивой прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и длинными серьгами.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

"Еще в Древней Греции и Египте целители использовали травяные отвары и настойки на специальных оранжевых камнях для поднятия тонуса и избавления от апатии. Если говорить о психологических особенностях, то можно с уверенностью говорить, что люди, которые предпочитают оранжевый цвет, отличаются добротой и позитивным взглядом на жизнь.

Оранжевый — цвет теплоты, блаженства. Он всегда радует глаз и способствует хорошему настроению. Практически всегда имеет положительное влияние, так как показывает радостные стороны жизни. В психотерапии оранжевый укрепляет волю, поддерживает сексуальность, активизирует работу желез внутренней секреции. Психическое воздействие оранжевого цвета единодушно характеризуется как возбуждающее, теплое и радостное. Недаром он считается одним из лучших цветов психотерапии. Если вы скучаете — добавьте оранжевого цвета в вашу жизнь, и радость вернется", — написала Екатерина.

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Эффектные образы Екатерины Бужинской (24 фото)

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