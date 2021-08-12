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В мандариновом мини-платье: Эшли Грэм в кокетливом образе показала беременный живот

В мандариновом мини-платье: Эшли Грэм в кокетливом образе показала беременный живот

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

33-летняя модель plus-size на отдыхе продемонстрировала яркий образ.

Эшли Грэм на последних месяцах беременности продолжает наряжаться и носить каблуки.

Модель plus-size продемонстрировала в Instagram кокетливый образ, который она выбрала для отдыха. Она надела короткое платье от Versace мандаринового цвета и продемонстрировала свой большой беременный живот, а также пышное декольте. Ей очень идет беременность.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Аутфит Грэм дополнила светло-желтыми босоножками на шпильках. Она сделала себе укладку с локонами, вечерний макияж и украсила шею золотой цепочкой.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

В прошлый раз Эшли подчеркнула живот изумрудным слитным купальником.

Эшли Грэм / © Instagram Эшли Грэм
Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

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