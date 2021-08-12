В мандариновом мини-платье: Эшли Грэм в кокетливом образе показала беременный живот

33-летняя модель plus-size на отдыхе продемонстрировала яркий образ.

Эшли Грэм на последних месяцах беременности продолжает наряжаться и носить каблуки.

Модель plus-size продемонстрировала в Instagram кокетливый образ, который она выбрала для отдыха. Она надела короткое платье от Versace мандаринового цвета и продемонстрировала свой большой беременный живот, а также пышное декольте. Ей очень идет беременность.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Аутфит Грэм дополнила светло-желтыми босоножками на шпильках. Она сделала себе укладку с локонами, вечерний макияж и украсила шею золотой цепочкой.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

В прошлый раз Эшли подчеркнула живот изумрудным слитным купальником.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Читайте также: В жакете цвета фуксии: гламурная Эшли Грэм сверкнула пышным бюстом

Эшли Грэм во время второй беременности (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку