В мандариновом платье и эко-шубе: участница "Холостяка-10" похвасталась стильным луком

В мандариновом платье и эко-шубе: участница "Холостяка-10" похвасталась стильным луком

Алина Ляшук прекрасно сочетала в своем аутфите яркое платье, шубу из искусственного меха и аксессуары.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" – Алина Ляшук – продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый стильный образ.

На видео девушка предстала в трикотажном платье с горловиной мандаринового цвета, поверх которого надела белую мохнатую эко-шубу.

Лук Алина дополнила мандариновой сумочкой на золотой цепочке, украшенной искусственным мехом, которая выглядела гармонично с нарядом.

На девушке также была черная кожаная обувь на высокой платформе, серые колготки и солнцезащитные очки.

"Выбирайте мысли, как одежду в шкафу. Это сложно, но действенно", — подписала видео Ляшук.

Ранее Алина снялась в стильной фотосессии в кроп-топе с пикантным вырезом и брюках-палаццо с высокой талией и вырезами на бедрах.

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