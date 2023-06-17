В мандариновом платье и в объятиях Байдена: красивая Ева Лонгория появилась в Белом доме

Актриса в ярком образе представила в Белом доме фильм, в котором выступила в роли режиссера.
Ева Лонгория посетила Белый дом, чтобы презентовать фильм Flamin' Hot, в котором она дебютировала как режиссер. К публике на Южную лужайку актриса вышла в сопровождении президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден. Звезда держала за руку президента.
Байдены очень тепло встретили актрису. Джо ее держал за руки и обнял, поздравив с премьерой ленты.
Для этого события Ева выбрала длинное платье мандаринового цвета на широких бретельках и с декоративными клапанами для карманов. Наряд отлично подчеркнул стройную фигуру акторисы.
Аутфит Лонгория дополнила босоножками с блестками и на шпильках. Она сделала прическу с локонами и боковым пробором, макияж с розовыми румянами, уши украсила серебряными длинными серьгами, руки – кольцами и завершила лук красным маникюром.
Напомним, фильм Лонгории – Flamin' Hot – это биографическая комедия, основанная на мемуарах Ричарда Монтаньеса – писателя и бизнесмена, известного своим заявлением об изобретении Flamin' Hot Cheetos – хрустящих кукурузных слоеных закусок.
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