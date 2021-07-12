В мандариновом платье с золотыми рукавами: яркий образ Тильды Суинтон на Каннском кинофестивале

В мандариновом платье с золотыми рукавами: яркий образ Тильды Суинтон на Каннском кинофестивале

60-летняя британская актриса вышла на красную дорожку в интересном луке.

Тильда Суинтон посетила премьеру фильма The French Dispatch, которая прошла в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. Перед камерами она появилась вместе со съемочной командой картины.

Тильда Суинтон / Associated Press

Для красной дорожки она выбрала яркий эффектный образ. На ней был укороченный розовый жакет-смокинг, мандариновое платье по фигуре с золотыми рукавами из пайеток и замшевые розовые туфли на шпильках.

Тильда Суинтон / Associated Press

Волосы Тильде уложили в стильную прическу. Традиционно макияж ее был скромным: губы она накрасила нежно-розовой помадой, а глаза не красила. Суинтон также решила обойтись без украшений.

Тильда Суинтон / Associated Press

Тильда Суинтон / Associated Press

Напомним, недавно на ужине Chanel в Каннах актриса удивила своим аутфитом. Она пришла с черной повязкой на лице. Мы думали, что, возможно, у нее что-то было с глазом. Но, как видим, все хорошо и это радует.

Тильда Суинтон / Getty Images

Читайте также: Пила вино и разговаривала: Тильда Суинтон сходила в ресторан в Риме

Выходы звезд на Каннском кинофестивале (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку