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В мандариновом платье с золотыми рукавами: яркий образ Тильды Суинтон на Каннском кинофестивале

В мандариновом платье с золотыми рукавами: яркий образ Тильды Суинтон на Каннском кинофестивале

Тильда Суинтон / Associated Press

60-летняя британская актриса вышла на красную дорожку в интересном луке.

Тильда Суинтон посетила премьеру фильма The French Dispatch, которая прошла в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. Перед камерами она появилась вместе со съемочной командой картины.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Associated Press

Для красной дорожки она выбрала яркий эффектный образ. На ней был укороченный розовый жакет-смокинг, мандариновое платье по фигуре с золотыми рукавами из пайеток и замшевые розовые туфли на шпильках.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Associated Press

Волосы Тильде уложили в стильную прическу. Традиционно макияж ее был скромным: губы она накрасила нежно-розовой помадой, а глаза не красила. Суинтон также решила обойтись без украшений.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Associated Press
Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Associated Press

Напомним, недавно на ужине Chanel в Каннах актриса удивила своим аутфитом. Она пришла с черной повязкой на лице. Мы думали, что, возможно, у нее что-то было с глазом. Но, как видим, все хорошо и это радует. 

Тильда Суинтон / © Getty Images
Тильда Суинтон / Getty Images

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