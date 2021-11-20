В мандариновом платье-жакете и велосипедках: Настя Каменских похвасталась сексуальным бюстом

У NK отличное чувство стиля. И новый ее образ этому подтверждение.
Настя Каменских продемонстрировала в Instagram яркий образ, в котором она появилась в одном из телешоу. Артистка была одета в эффектное платье-жакет мандаринового цвета со шнуровкой и очень привлекательным сексуальным декольте.
Верх Настя сочетала с черными велосипедками и черными босоножками на шпильках.
Аутфит звезда дополнила черным париком каре, макияжем с оранжевыми тенями, чокером и цепочкой на шее, а также металлическими золотистыми кольцами. Выглядела она прекрасно.
Каменских обожает примерять стильные луки и демонстрировать их своим фолловерам в соцсети.
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