В мандариновом свитере и с новой прической: победительница шоу "Холостяк-11" сделала фото в салоне красоты

Анна Богдан похвасталась новой прической.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – опубликовала в Instagram снимок из салона красоты. На нем девушка похвасталась новой прической.

Мы привыкли видеть Анну с ее милыми кудрявыми волосами, а в салоне красотке выпрямили ее кудряшки и уложили концы волос в локоны. Также ей сделали нежный макияж.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Одета Богдан была в яркий свитер мандаринового цвета и джинсы. Она мило улыбалась на камеру.

Напомним, в пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" Анна продемонстрировала кокетливый образ, в котором была похожа на куклу.

На ней было кремовое мини-платье из органзы с обнаженными плечами и пышной юбкой. Наряд отлично подчеркнул ее стройные ноги. На талии по бокам платье было украшено цветами. К наряду красотка подобрала босоножки на шпильке бледно-бирюзового цвета с цветами.

Анна Богдан / Instagram Холостяк СТБ

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