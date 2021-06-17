В мандариновом жакете и кожаной кепке: беременная Катя Осадчая на светской тусовке

Ведущая в ярком луке взяла интервью у звезд.
На официальной странице программы "Светская жизнь" в Instagram опубликовали фотографии со съемок нового сюжета. Катя Осадчая посетила открытие новой резиденции самых популярных украинских блогеров Why not house, где взяла интервью у звездных гостей.
Ведущая программы продемонстрировала стильный лук. Она сочетала мандариновый жакет с белой футболкой и черными брюками. Свой аутфит Катя дополнила оранжевой кожаной кепкой и золотой цепью. Волосы Осадчая собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.
А недавно Катя прогулялась по Киеву в льняном костюме цвета марсала, который состоял из жакета свободного покроя с поясом и брюк-клеш, и белой футболке.
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