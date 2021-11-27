В мандариновой рубашке и стильной юбке-шортах: Катя Осадчая в ярком луке прогулялась по пляжу в ОАЭ

В мандариновой рубашке и стильной юбке-шортах: Катя Осадчая в ярком луке прогулялась по пляжу в ОАЭ

Ведущая "Светской жизни" находится в командировке в Абу-Даби.

Катя Осадчая на днях уехала в командировку в Арабские Эмираты. Там она взяла интервью у звезд для нового выпуска "Светской жизни". Катя общалась с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной, Славой Каминской и Ксенией Мишиной, которые там сейчас отдыхают.

В перерыве между интервью Осадчая могла немного отдохнуть и насладиться теплом. В Instagram она выложила яркие фотографии, на которых запечатлена на пляже.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Одетая телезвезда была в белую майку, рубашку мандаринового цвета, которую она завязала на талии, и белую юбку-шорты с оранжевым принтом.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Свой лук она дополнила белой бескозырькой-папайкой.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя играла с волнами и выглядела довольной. Она - в отличной физической форме после третьих родов (она родила три месяца назад).

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Любо чему, что не понравилось, надо давать второй шанс. Год назад мы отдыхали в Эмиратах и это были первые каникулы с которых я возвращалась с радостью. Наверное, я больше и не вернулась бы в ОАЭ отдыхать, если бы не командировка. И вот мы в Абу-Даби, где невероятного цвета теплое море, красивый пляж, гостеприимная гостиница и нет строек. Мы работали, но я бросила монетку, чтобы вернуться со своей мужской бандой", — написала ведущая.

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